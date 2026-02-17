RECIBÍ EL NEWSLETTER
rocha

Orsi asistió al recital de NTVG en la Fortaleza de Santa Teresa por el bicentenario de la liberación

El presidente participó del espectáculo realizado en Rocha, donde hubo actividades oficiales por los 200 años de la liberación de las fortalezas.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en Rocha.

Foto: Presidencia.

Foto: Presidencia. 

Foto: Presidencia. 

El presidente Yamandú Orsi asistió en la noche de este lunes al recital de la banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG), realizado en la fortaleza de Santa Teresa, en Rocha, como parte de las actividades por el bicentenario de la liberación de las fortalezas en territorio oriental.

El espectáculo fue abierto al público. Orsi recorrió el predio y se fotografió con asistentes y trabajadores.

Foto: Presidencia.

Como telonera se presentó la banda local Fluya, oriunda de La Paloma.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el director de Educación, Gabriel Quirici; y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

La banda presentó su nuevo disco y el show principal comenzó pasadas las 20:00.

Foto: Presidencia.

Foto: Presidencia.

La actividad integra el cronograma previsto para conmemorar los principales hitos del proceso independentista.

