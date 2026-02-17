El presidente Yamandú Orsi asistió en la noche de este lunes al recital de la banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG), realizado en la fortaleza de Santa Teresa, en Rocha, como parte de las actividades por el bicentenario de la liberación de las fortalezas en territorio oriental.
Orsi asistió al recital de NTVG en la Fortaleza de Santa Teresa por el bicentenario de la liberación
El presidente participó del espectáculo realizado en Rocha, donde hubo actividades oficiales por los 200 años de la liberación de las fortalezas.
El espectáculo fue abierto al público. Orsi recorrió el predio y se fotografió con asistentes y trabajadores.
Como telonera se presentó la banda local Fluya, oriunda de La Paloma.
Seguí leyendo
Gobierno resolvió cancelar contrato con el astillero Cardama por "incumplimientos graves", anunció Orsi
El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el director de Educación, Gabriel Quirici; y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.
La banda presentó su nuevo disco y el show principal comenzó pasadas las 20:00.
La actividad integra el cronograma previsto para conmemorar los principales hitos del proceso independentista.
Temas de la nota
Lo más visto
AFUERA DEL CAMPUS DE MALDONADO
Pareja cuyo sustento diario es vender panchos fue estafada con billetes falsos en $30.000: "La seguimos remando"
DESCARGO TRAS INCIDENTE
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
BARRIO COLÓN
Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
artigas
Murió el adolescente que fue rescatado del río Cuareim en Artigas
EN SAN VALENTÍN
Dejá tu comentario