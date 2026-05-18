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ARBITRAJE CONTRA EL ESTADO

"Lo que hace Cardama no debería preocuparnos", dijo Lazo sobre arbitraje y reclamó apoyo del sistema político al Estado

"A mí me importa las decisiones que toma el gobierno nacional" que "decidió rescindir un contrato, una cuestión contractual que tiene que ver con las garantías, no tiene que ver con los aspectos técnicos, que son los que se dirimen en jurisdicción internacional", afirmó.

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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, realizó un llamado este lunes al sistema político uruguayo a apoyar al Estado en el diferendo con Cardama, tras la decisión del astillero español de iniciar un arbitraje internacional luego de la rescisión del contrato por parte del gobierno por incumplimientos en el proceso de construcción de las patrullas oceánicas.

"Yo no tomo visión sobre las decisiones que toma Cardama, a mí me importa las decisiones que toma el gobierno nacional" que "decidió rescindir un contrato, una cuestión contractual que tiene que ver con las garantías, no tiene que ver con los aspectos técnicos, que son los que se dirimen en jurisdicción internacional", afirmó Lazo al ser consultada sobre el tema durante el acto por los 215 años del Ejército Nacional este 18 de mayo.

Ministra Sandra Lazo con el comandante del Ejército Mario Stevenazzi. Foto: FocoUy
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"Es parte de lo que necesariamente tiene que expresar un comandante frente a su tropa", dijo Lazo sobre discurso de Stevenazzi

Lazo reclamó el apoyo del sistema político. "Lo que hace Cardama no debería preocuparnos a nosotros, yo creo que nos tenemos que preocupar todos los integrantes del sistema político, no por apoyar al gobierno, es muy errado eso; por apoyar al Estado nacional, si el Estado fue víctima de un fraude, tiene que todo el sistema político estar al lado del Estado uruguayo".

Lazo afirmó que hay dirigentes políticos que se han manifestado en apoyo al astillero español. "Estamos en eso", respondió la ministra al ser consultada sobre la decisión del gobierno uruguayo sobre si había una decisión tomada sobre las patrullas oceánicas.

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