El científico Gonzalo Moratorio, que desde hace un año enfrenta un tumor cerebral sumamente agresivo, se encuentra ahora frente a un nuevo desafío.
Gonzalo Moratorio busca reunir un millón de dólares para someterse a una terapia experimental para tratar el cáncer
Para colaborar con Moratorio: Cuenta HSBC Bank 3699135 (en pesos y dólares) a nombre de Ibáñez, Natalia y/o Moratorio, Gonza; y colectivo Abitab: 146734 a nombre de Gonzalo Moratorio.
Su objetivo es reunir un millón de dólares para poder acceder a un ensayo clínico que se llama Car-T que se realiza en Estados Unidos, Suiza o Japón.
El médico Fernando Montero, amigo de Moratorio, explicó a Subrayado de qué se trata el tratamiento y cómo podría ayudar al científico.
Moratorio es tratado por un glioblastoma, un tumor cerebral. Fue operado y luego sometido a quimioterapia, pero el tumor reapareció. El tratamiento siguió con radioterapia y actualmente se hace una inmunoterapia, con un fármaco de alto costo otorgado por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) tras un recurso de amparo presentado en la Justicia.
La terapia Car-T toma células T, las propias defensas del paciente, se alteran genéticamente y se programan para que puedan atacar al tumor, hasta lograr su destrucción. "Creo que es el camino, el futuro para el tema oncológico", aseguró.
"Él no tiene cien por ciento de la certeza de que va a curarse con eso, sí tiene el cien por ciento de la certeza de que, sometiéndose a esto que es un estudio experimental, vamos a estar más cerca de lo que es una curación", indicó.
Las tomografías le dan "limpias", pero siempre hay células tumorales pero son pequeñas, afirmó Montero. Si aparece una célula tumoral en ese momento se debe aplicar la terapia Car-T.
"Gonza es alguien muy querido por todos y creo que es importante dar una mano", dijo su médico y amigo. Moratorio tiene un sueño; bailar el vals en los 15 años de su hija Abril, que nació el 28 de noviembre de 2025, de su relación con Natalia Ibáñez.
