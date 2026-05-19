Partido Nacional denuncia irregularidades en la Jutep y habla de "hechos de apariencia delictiva"

El Partido Nacional denuncia irregularidades en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y apunta a la mayoría del directorio compuesto por los delegados designados por el gobierno: Ana María Ferraris y Alfredo Asti.

El delegado de la oposición en la Jutep, Luis Calabria, se reunió este martes con legisladores del Partido Nacional y con el presidente del Directorio blanco Álvaro Delgado, para poner en conocimiento lo que consideran son irregularidades en el funcionamiento de la también conocida como junta anticorrupción.

Luego de esta reunión, en el Palacio Legislativo, el Partido Nacional anunció en conferencia de prensa que “la agrupación parlamentaria resolvió hacer consultas jurídicas porque hay hechos de apariencia delictiva, contra la administración pública”, dijo el diputado Pablo Abdala.

“Podríamos estar ante delitos cometidos por funcionarios públicos”, apuntó el legislador. El Partido Nacional resolverá entonces si presenta una denuncia penal contra los directores del gobierno en la Jutep, en el entendido de que violan las normas que, como Jutep, deben respetar y hacer cumplir.

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