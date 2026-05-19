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ESTE 20 DE MAYO

"La orden a las Fuerzas Armadas, del presidente, no puede tener más dilaciones", dijo Alba González al convocar a la Marcha del Silencio

Este miércoles 20 de mayo se realiza la Marcha del Silencio número 30 por los desaparecidos durante la dictadura. Se cumplen 50 años de los homicidios de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw.

Alba González en la conferencia de prensa por la Marcha del Silencio número 30, este miércoles 20 de mayo de 2026.

Alba González en la conferencia de prensa por la Marcha del Silencio número 30, este miércoles 20 de mayo de 2026.

Este martes al mediodía se realizó en la sede del PIT-CNT una conferencia de prensa para convocar a una nueva Marcha del Silencio, el miércoles 20 de mayo de noche por la avenida 18 de Julio.

Este año se cumplen 50 años de los homicidios en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y es la marcha número 30. La primera se hizo el 20 de mayo de 1996.

Estos homicidios se cometieron el 20 de mayo de 1976, en el marco de la represión coordinada en la región por las dictaduras de Uruguay y Argentina.

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En la conferencia de prensa, en el PIT-CNT, este martes, habló Alba González, del grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Además de convocar a la marcha, se refirió al pedido que le han hecho al presidente Yamandú Orsi, y a sus antecesores, de que ordene a los comandantes de las Fuerzas Armadas que brinden toda la información que tienen sobre el destino de los desaparecidos.

“La orden a las Fuerzas Armadas del presidente no puede tener más dilaciones", dijo González en la conferencia de prensa.

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