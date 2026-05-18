Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema

En los últimos días se planteó una polémica a raíz del reclamo que realiza la madre de una niña trans de 6 años, que denuncia que en el Club Deportivo del BPS no dejan ingresar a la pequeña en el vestuario femenino y que le indican que solamente tiene autorizado el ingreso al de varones.

Fernanda Fossatti la madre de la niña, dijo a Subrayado que se inscribieron este mes, pero antes fue a consultar su situación y quien la atendió le dijo que le buscaban la vuelta y que se quedara tranquila.

"Empezamos la semana pasada con clases de natación, entonces, como yo también ingreso a la piscina en el mismo horario que ella, entré al vestuario femenino (...) la llevé conmigo, la cambié. Había otras adultas usando el vestuario; había una funcionaria que me dijo mira que el vestuario es solo para niñas, ella tiene que ir ahí. En realidad en ese momento dije es el primer día que venimos, entonces ella no se sabe manejar todavía dentro del club", contó.

Y agregó: "Ella hizo su clase, yo nadé. Volvimos al vestuario, la bañé, creo que alguien más volvió a decir lo mismo, entonces como me lo dijeron tantas veces. Fui a consultar en Departamento Físico, me atendió la misma muchacha de antes, y me dijo que en realidad las niñas no pueden ingresar al vestuario de adultas. Planteé la situación que Joaquina es una niña transgénero, entonces no es tan fácil incorporarlas a un vestuario de niñas. Me dijo que tenía que mandar un mail al Consejo Directivo del Club explicando la situación y pidiendo una autorización especial para llevarla conmigo al vestuario".

Fernanda comentó que el presidente del club le dijo, en un primer momento, que en materia edilicia no estaban preparados y que en el futuro iban a construir otro vestuario, "un poco como no dándome una respuesta (...) prácticamente sin mirarme a la cara me terminó diciendo que ella tenía que usar el vestuario de varones o no ir a ninguna actividad que requiriera pasar por el vestuario".

La madre relató que la menor tiene cédula femenina, pero sin embargo, el presidente le marcó que al ser varón debe ir al vestuario masculino. Además, dijo que le han pasado muchas situaciones similares y cuando ve que puede haber algún inconveniente va y explica su realidad.

PRESIDENTE CLUB BPS

Por su parte, el presidente del Club BPS, Marcelo Passadore, dijo a Subrayado que cuando se construyeron las instalaciones, no existía el concepto de género, por lo que se hicieron los vestuarios por sexo.

"Cuando tú llevas a esta criatura de sexo masculino al vestuario femenino sin permiso y pasando de colada, porque te explicaron bien que no puede ir a otro vestuario mayores de 3 años, las demás mujeres ven un varón (...) a la mamá no le planteamos soluciones, estamos analizando el tema", señaló.

Y agregó: "Acá se trató en directiva, hay muchos hombres gay y hay muchas mujeres lesbianas y van al vestuario del sexo correspondiente. Hoy en día no hay capacidad edilicia y hay un tema también económico".

Consultado sobre el documento de la menor que indica que es un varón, el presidente dijo: "Supongo que sí. Legalmente no sé. Tenemos un abogado muy bueno que está estudiando este caso y lo estamos analizando".

MADRE NIÑA TRANS DOS

En lo que respecta a los inconvenientes de que la menor entre al vestuario de mujeres junto a su madre, Passadore dijo que hubo quejas de muchas socias: "Si entra un varón es un problema", apuntó.

La médica de familia Leticia Valle Lisboa, que atiende a la niña, explicó a Subrayado que no hay una edad clara en la que se define la identidad sexual, pero que ocurre en la infancia.

"Las infancias trans existen, no hay una edad establecida en las cuales las personas transitan esta identificación (...) hay personas que en realidad empezaron con esta transición a edades más adultas o adolescentes y tienen registros en la infancia de empezar a percibirse distintos a lo que se le había designado al nacer", señaló.