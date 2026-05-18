Jerarca del MEF dijo que estudian viabilidad de cambios en el IVA, IRPF y en el IRAE

El director de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Álvaro Romano, anunció que en esa secretaría comenzarán el estudio de aumento de impuestos al consumo y a la renta, con un criterio redistributivo. El anuncio lo hizo en Santiago de Chile durante un foro de especialistas en impuestos de toda la región y los cambios tributarios planificados son en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Renta de Actividades Empresariales (IRAE).

Luego de la difusión del contenido de su exposición y del texto de su presentación con referencia a esos tributos, Romano quiso aclarar que se abocarán a estudiar “la viabilidad” de esos ajustes impositivos pero “no a su implementación” en este período.

En primera instancia no había querido hacer declaraciones, pero la aclaración la hizo luego que trascendieran sus afirmaciones.

"Y ahora quería pasar dos avisos, de lo que tenemos para el año que viene y para lo que resta del período de administración", dijo el jerarca de Economía al final de su exposición en el foro “Desafíos de la política de ingresos públicos y opciones para fortalecer los sistemas tributarios”.

El encuentro fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el que Romano explicó los aumentos de impuestos aplicados este año, y anunció los próximos pasos en ese plan.

Dijo que el aumento de recaudación no podía venir por el impuesto a la renta personal, porque genera pocos recursos: “De nada sirve accionar sobre el IRPF, cuando explica solamente el 10% de la recaudación. Todo lo que logremos de eficiencia en la equidad con ese impuesto se va a ver vencido por el peso abrumador de un impuesto indirecto que es regresivo. Debemos avanzar en términos de reducir o mitigar la regresividad del IVA”.

Y agregó: “nos gustaría continuar avanzando en la implementación de un IVA personalizado” y “nuestra idea es estudiar la viabilidad”.

Informó que con “la misma lógica” se pensaba trabajar “para continuar con mejoras en términos de equidad, ver la posibilidad de repensar el mix de imposición a los dividendos conjuntamente con la imposición corporativa, y ver qué podemos accionar en ese sentido de dotar de mayor peso a la renta personal respecto de la renta corporativa”. Esa referencia es al IRPF a ingresos por capital y al IRAE que pagan las empresas.

Luego de esta exposición el semanario “Búsqueda” le pidió declaraciones pero Romano no accedió, pero luego de la publicación de sus dichos, aclaró a esa publicación que el plan es estudiar pero no hacerlo en este gobierno: “Lo que dije en esa conferencia es que en la agenda del gobierno está estudiar la viabilidad de las modificaciones. En ningún momento hablé de implementación”.

El ministro Gabriel Oddone había ratificado el 9 de mayo que no están pensados cambios tributarios para este período: “El compromiso que nosotros tenemos es no implementar modificaciones tributarias adicionales en este período de gobierno”.

El jerarca del MEF participó en representación de Uruguay en el “Seminario Regional de Política Fiscal” de la Cepal.