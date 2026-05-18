Una bebé de dos meses murió por meningococo en el hospital de Tacuarembó

Una bebé de dos meses murió por meningococo en Tacuarembó, informó a Subrayado la pediatra Leymilena Jaime.

“Quiero dar nuestras más sentidas condolencias y sentido pésame a la familia, que está pasando por este momento tan duro”, dijo la médica.

Según explicó, la bebé era hija única, había nacido en buenas condiciones y tenía controles pediátricos normales. En los días previos comenzó con mocos y tos muy leves.

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El sábado de mañana la menor presentó fiebre de 39 °C y su madre la llevó al Hospital de Tacuarembó. Allí fue asistida en Emergencia y los médicos observaron que tenía los glóbulos blancos “bastante disminuidos”, explicó Jaime.

La bebé fue derivada al CTI. “Lamentablemente la evolución fue muy rápida. En CTI, en menos de dos horas, la bebé fallece”, señaló.

Posteriormente, los estudios confirmaron la muerte por meningococo.

La pediatra explicó que el meningococo se transmite por vía respiratoria, como la gripe, y advirtió que los menores de 5 años son los más vulnerables, aunque también puede afectar a adolescentes y adultos.