RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADOS UNIDOS

Caso Marset: abogado y equipo fiscal analizan postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad

El abogado del narcotraficante uruguayo, Santiago Moratorio, confirmó a Subrayado que se reúnen en estas horas. Marset se encuentra en una prisión de alta seguridad y enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para el lavado de activos y dinero.

marset-video

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, confirmó a Subrayado que está camino a reunirse con el narcotraficante uruguayo, quien se encuentra en una prisión de alta seguridad ubicada en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

"Mañana temprano hay reunión con el equipo fiscal y dependerá de esa reunión si se pide una postergación para una audiencia que está prevista para este miércoles", indicó el abogado.

El teléfono celular de Marset fue incautado semanas atrás, el mismo se encontraba dentro de una caja fuerte, y fue enviado a Estados Unidos para periciar.

Una de las mujeres detenidas vinculada a Marset. Foto: El Deber (Bolivia)
Seguí leyendo

Detuvieron a tres mujeres vinculadas a Marset; una fue capturada en una de las propiedades utilizadas por el narco

A comienzos de abril, el fiscal que investiga el caso volvió a pedir una prórroga para la audiencia preliminar por lo que la nueva fecha se fijó para este 20 de mayo.

Sebastián Marset enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para el lavado de activos y dinero. Está acusado de liderar una organización que traficaba toneladas de cocaína hacia Europa y de lavar millones de dólares obtenidos de manera ilícita.

El uruguayo fue detenido el 13 de marzo en Bolivia y extraditado a Estados Unidos donde permanece en prisión.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil, antes de ser detenido el viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLÉMICA

Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema
cerro largo

Un perro salvó a su dueño durante el incendio de su casa en Melo, y murió
testimonio

Desvalijaron una casa cerca de Parque Rivera: la víctima dijo que ladrones "se cocinaron" y "se llevaron absolutamente todo"
montevideo

Delincuentes rompieron 78 nichos en el Cementerio del Norte y robaron placas de bronce
rapiña en Nuevo parís

"Me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata": el relato de la mujer asaltada en su casa cuando estaba con sus hijos

Te puede interesar

Homicidio en Barros Blancos: encontraron el cuerpo de un hombre de 47 años en una vivienda incendiada
Policiales

Homicidio en Barros Blancos: encontraron el cuerpo de un hombre de 47 años en una vivienda incendiada
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi durante el acto en Las Piedras. video
Discurso en las piedras

Orsi: "Las organizaciones criminales no conocen fronteras y los ataques nos llegan de plataformas tecnológicas muy sofisticadas"
Caso Marset: abogado y equipo fiscal analizan postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad video
ESTADOS UNIDOS

Caso Marset: abogado y equipo fiscal analizan postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad

Dejá tu comentario