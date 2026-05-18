Caso Marset: abogado y equipo fiscal analizan postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad

El abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, confirmó a Subrayado que está camino a reunirse con el narcotraficante uruguayo, quien se encuentra en una prisión de alta seguridad ubicada en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

"Mañana temprano hay reunión con el equipo fiscal y dependerá de esa reunión si se pide una postergación para una audiencia que está prevista para este miércoles", indicó el abogado.

El teléfono celular de Marset fue incautado semanas atrás, el mismo se encontraba dentro de una caja fuerte, y fue enviado a Estados Unidos para periciar.

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A comienzos de abril, el fiscal que investiga el caso volvió a pedir una prórroga para la audiencia preliminar por lo que la nueva fecha se fijó para este 20 de mayo.

Sebastián Marset enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para el lavado de activos y dinero. Está acusado de liderar una organización que traficaba toneladas de cocaína hacia Europa y de lavar millones de dólares obtenidos de manera ilícita.

El uruguayo fue detenido el 13 de marzo en Bolivia y extraditado a Estados Unidos donde permanece en prisión.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil, antes de ser detenido el viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.