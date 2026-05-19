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Asamblea General rinde homenaje a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a 50 años de sus asesinatos

Los exlegisladores fueron secuestrados de sus domicilios en Buenos Aires, sometidos a torturas en un centro clandestino de detención y sus cuerpos abandonados en un auto en plena calle.

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La Asamblea General sesiona este martes en una convocatoria extraordinaria para rendir homenaje a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al cumplirse este 20 de mayo 50 años de sus asesinatos en Buenos Aires.

Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados de sus domicilios en Buenos Aires el 18 de mayo de 1976 por efectivos vestidos de civil y fuertemente armados, en un operativo conjunto de las dictaduras de Uruguay y Argentina, en el marco del Plan Cóndor.

Los exlegisladores fueron trasladados al centro clandestino de detención y torturas "Bacacay", próximo a Automotores Orletti, junto al matrimonio de Rosario Barredo y William Whitelaw, que habían sido secuestrados días antes, el 13 de mayo. Fueron torturados y asesinados.

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Los cuerpos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw fueron encontrados el 21 de mayo de 1976 dentro de un auto en plena calle. Los hijos del matrimonio Barredo y Whitelaw, Victoria de 16 meses y Máximo de 2, y Gabriela, de 4 años, hija del matrimonio de Barredo con Gabriel Schroeder, asesinado en 1972, fueron secuestrados por las fuerzas represoras, pero la presión de la época hizo que fueran devueltos a su familia.

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