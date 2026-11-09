Operativo en el barrio Marconi tras varios días de balaceras en la zona: el fin de semana hubo 200 disparos

La Policía realiza un operativo en el barrio Marconi, con varios allanamientos, en el marco de la investigación por distintas balaceras que se han registrado en la zona. Durante el fin de semana, hubo más de 200 disparos.

Personal policial, junto con la Guardia Republicana, están trabajando en estos procedimientos, a la altura de Enrique Castro y Burgueño.

Las balaceras que se producen en la zona son por enfrentamientos entre dos bandas, divididas por uno de los pasajes.

El jueves pasado, un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cara. Era uno de los referentes del narcotráfico en la zona. La Policía realiza un operativo en el barrio Marconi, con varios allanamientos, en el marco de la investigación por distintas balaceras que se han registrado en la zona.



Personal policial, junto con la Guardia Republicana, están trabajando en estos procedimientos, a la altura de… pic.twitter.com/qP02eXUAAP — Subrayado (@Subrayado) November 9, 2026

Temas de la nota Marconi