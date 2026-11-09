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MONTEVIDEO

Operativo en el barrio Marconi tras varios días de balaceras en la zona: el fin de semana hubo 200 disparos

En ese mismo barrio, el jueves pasado un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cara.

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Personal policial, junto con la Guardia Republicana, están trabajando en estos procedimientos, a la altura de Enrique Castro y Burgueño.

Las balaceras que se producen en la zona son por enfrentamientos entre dos bandas, divididas por uno de los pasajes.

Impactos de bala en el portón de acceso a la vivienda en Piedras Blancas.
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Tiroteo contra casa en Piedras Blancas: quedaron tirados 21 casquillos y delincuentes huyeron hacia Marconi

El jueves pasado, un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cara. Era uno de los referentes del narcotráfico en la zona.

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