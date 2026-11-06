Marconi: asesinaron a uno de los referentes narcos del barrio y hubo disturbios durante varias horas

El homicidio desencadenó horas de enfrentamientos entre jóvenes en su mayoría y la Policía.

Un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cara en la tarde del jueves en el barrio Marconi. El homicidio provocó una situación de violencia que se extendió durante varias horas, con enfrentamientos entre varias personas e incluso la Policía, en medio de un escenario de disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Primero, sobre las 14:00 el sistema Shotspotter registró una veintena de disparos en la zona de Enrique Castro y Pasaje 150. Efectivos de la Guardia Republicana que patrullaban el barrio llegaron al lugar y fueron advertidos de que un hombre estaba caído herido en uno de los pasajes.

La víctima murió en el lugar. La Policía Científica trabajó en la escena y levantó 18 casquillos calibre 9 milímetros y seis proyectiles esparcidos en la calle.

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Mientras la Policía estaba en el lugar, se produjo un enfrentamiento entre varias personas, en su mayoría menores y adolescentes. Hubo pedradas y golpes, incluso contra los efectivos, que utilizaron munición menos que letal para intentar contener los disturbios. La situación hostil se extendió durante varias horas.

El hombre asesinado fue identificado como Cristopher Mayer Fuentes, de 38 años, quien era uno de los referentes del narcotráfico en la zona. Su muerte tiene relevancia por los vínculos que mantenía con otros integrantes del negocio de la droga y por el enfrentamiento que tenía con otra banda que opera en Marconi.

Mayer Fuentes estaba vinculado con la incautación de más de 265 kilos de droga realizada en setiembre durante la operación Trazador en Montevideo. También tenía una relación estrecha con Andrés Migales, el narcotraficante asesinado dentro de un apartamento en Buenos Aires el pasado 4 de octubre.

El hombre tenía 12 antecedentes penales por distintos delitos, entre ellos hurtos, rapiñas y soborno, además de numerosas indagatorias policiales. Había estado preso y era investigado reiteradamente por dedicarse principalmente al robo de casas. Sin embargo, en los últimos años había ganado terreno en el narcotráfico hasta convertirse en uno de los referentes de esa actividad en Marconi.

Mayer Fuentes y Migales estaban enfrentados con otra organización del barrio, liderada por los Gonçalvez. La disputa entre ambos grupos ya había tenido episodios violentos.

En mayo, uno de los integrantes más importantes de la banda de los Gonçalvez, de 35 años, fue atacado a tiros y logró sobrevivir. Por ese episodio fue imputado un adolescente de 15 años por intento de homicidio.

El asesinato de Mayer Fuentes se produce en ese contexto de enfrentamientos por el narcotráfico en Marconi, donde la disputa entre las organizaciones ya había derivado en ataques a tiros y homicidios.