Hubo más de 200 disparos durante el fin de semana en Marconi: vecinos dicen que delincuentes disparan desde los techos

El barrio Marconi vivió un fin de semana marcado por las balaceras. Según el reporte de los vecinos, el sábado sobre las 21:20 se escucharon cerca de 200 disparos. Las ráfagas, que duraron unos 15 minutos, fueron efectuadas con armas automáticas desde los pasajes A y B, que cruzan la calle Chiflet.

Los vecinos registraron parte de los disparos con sus celulares. Aunque prefieren no hablar públicamente por temor a ser vistos por los delincuentes o por la Policía, algunos dijeron a Subrayado que las bandas enfrentadas en el barrio suben a los techos de las viviendas y disparan al aire.

"El sábado estuvo salado, llamé al 911 porque no se podía dormir", contó una vecina.

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Otro hombre relató que el domingo llegó de trabajar sobre las tres de la tarde y un familiar le avisó que no fuera desde la parada de ómnibus hacia su casa porque había muchos disparos.

Un tercer vecino dijo que estaba comiendo cuando comenzó la balacera y tuvo que tirarse al piso para protegerse. "No se puede vivir así", es una de las frases que reiteraron varios. Dos de ellos señalaron que dejarán sus casas y se mudarán del barrio.

Este domingo la Policía patrullaba la zona cuando vio a dos personas armadas en Enrique Castro y Burgeño. Uno de los hombres disparó contra los efectivos, se produjo un enfrentamiento y fue detenido. La Policía incautó el arma. El segundo logró escapar entre los pasajes.

El jueves de tarde, durante otra balacera, fue asesinado Cristopher Mayer, uno de los referentes narcos del barrio Marconi. El homicidio está bajo investigación.