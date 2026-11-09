RECIBÍ EL NEWSLETTER
balaceras en montevideo

Hubo más de 200 disparos durante el fin de semana en Marconi: vecinos dicen que delincuentes disparan desde los techos

Las ráfagas del sábado de noche duraron unos 15 minutos y fueron registradas por vecinos. Algunos dijeron a Subrayado que no pueden vivir así y que dejarán sus casas para mudarse.

Enfrentamiento con delincuentes dejó un detenido y un prófugo.

marconi-policia-barrio-taxi-fotosubra

El barrio Marconi vivió un fin de semana marcado por las balaceras. Según el reporte de los vecinos, el sábado sobre las 21:20 se escucharon cerca de 200 disparos. Las ráfagas, que duraron unos 15 minutos, fueron efectuadas con armas automáticas desde los pasajes A y B, que cruzan la calle Chiflet.

Los vecinos registraron parte de los disparos con sus celulares. Aunque prefieren no hablar públicamente por temor a ser vistos por los delincuentes o por la Policía, algunos dijeron a Subrayado que las bandas enfrentadas en el barrio suben a los techos de las viviendas y disparan al aire.

"El sábado estuvo salado, llamé al 911 porque no se podía dormir", contó una vecina.

marconi: asesinaron a uno de los referentes narcos del barrio y hubo disturbios durante varias horas
Seguí leyendo

Marconi: asesinaron a uno de los referentes narcos del barrio y hubo disturbios durante varias horas

Otro hombre relató que el domingo llegó de trabajar sobre las tres de la tarde y un familiar le avisó que no fuera desde la parada de ómnibus hacia su casa porque había muchos disparos.

Un tercer vecino dijo que estaba comiendo cuando comenzó la balacera y tuvo que tirarse al piso para protegerse. "No se puede vivir así", es una de las frases que reiteraron varios. Dos de ellos señalaron que dejarán sus casas y se mudarán del barrio.

Este domingo la Policía patrullaba la zona cuando vio a dos personas armadas en Enrique Castro y Burgeño. Uno de los hombres disparó contra los efectivos, se produjo un enfrentamiento y fue detenido. La Policía incautó el arma. El segundo logró escapar entre los pasajes.

El jueves de tarde, durante otra balacera, fue asesinado Cristopher Mayer, uno de los referentes narcos del barrio Marconi. El homicidio está bajo investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto difundida por la parroquia Santa Teresita
IMAGEN EN REDES SOCIALES

Fuera de protocolo: el papa León XIV compartió un asado en la Nunciatura Apostólica
SILVIA TEJERA

Adeom presentará denuncia contra la IMM por persecución sindical: "La gran mayoría se intensificaron en la gestión de Bergara"
SEGURIDAD

Con unos 5.000 policías, Interior indicó que el último tramo de la visita del papa "se cumplió de acuerdo a la planificación realizada"
PLAZA ARTIGAS

Hallan desvanecidas a dos menores en una plaza de Salto; médicos confirmaron intoxicación por drogas
san josé

Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía

Te puede interesar

Récord histórico de venta de vehículos en Uruguay: en octubre se comercializaron más de 7.000
parque automotor

Récord histórico de venta de vehículos en Uruguay: en octubre se comercializaron más de 7.000
Foto: FocoUy.
san josé

Un niño de 12 años murió en San José tras herirse con el arma de reglamento de su padre policía
Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula, Piedras Blancas.
ataque grave

Un hombre está grave tras ser apuñalado en la cabeza y el abdomen en Piedras Blancas

Dejá tu comentario