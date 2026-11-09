Una casa ubicada en la calle Atenas, casi avenida José Belloni, fue atacada a tiros en el mediodía de este lunes. Según la información que tiene la Policía, los delincuentes pasaron en una moto y dispararon en ráfagas contra la vivienda.
Tiroteo contra una casa en Piedras Blancas: quedaron tirados 21 casquillos y delincuentes huyeron hacia Marconi
Los delincuentes pasaron en moto y dispararon en ráfagas contra la vivienda, donde vive una familia. No hubo heridos.
Los disparos provocaron varios impactos en el portón y en la casa, donde vive una familia, según supo Subrayado. No se registraron personas heridas.
En la calle quedaron 21 casquillos calibre 9 milímetros. De acuerdo con la información policial, los autores huyeron en dirección al barrio Marconi.
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Efectivos de la Guardia Republicana y del PADO llegaron al lugar para preservar la escena, a la espera del trabajo de Policía Científica.
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