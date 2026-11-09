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POLÍTICA EXTERIOR

Canciller confirmó la presencia del nuevo presidente de Paraguay en la cumbre del Mercosur en diciembre

"Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y no hay duda acerca de que se respetaron todos los procesos", sostuvo Lubetkin sobre la designación de Alliana.

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El canciller de la República, Mario Lubetkin, se refirió a lo ocurrido en Paraguay, donde el ahora expresidente Santiago Peña permanece detenido por un escándalo bancario que lo involucra. Destacó que Uruguay fue "uno de los primeros" en reconocer al nuevo presidente, Pedro Alliana, tras ser designado por su Parlamento.

"Fuimos uno de los primeros países que el día sábado enviamos un mensaje al gobierno de Paraguay deseándole éxitos al nuevo presidente que era el anterior vicepresidente", dijo Lubetkin y agregó: "Tuvimos una respuesta del gobierno paraguayo, que no le había respondido a nadie, agradeciéndonos la señal que habíamos dado".

"¿Cuál era la señal? Nosotros seguimos con detalle el proceso de destitución del presidente Peña, vimos el debate en el Parlamento, en el Senado, tuvo la unanimidad menos un senador que no estaba presente. Siguieron todo el recorrido institucional y democrático y no hay duda acerca de que se respetaron todos los procesos y a nosotros nos toca actuar con quien la Constitución, la democracia del país y los ciudadanos han decidido que es el nuevo presidente y a quien esperamos aquí sin duda para la cumbre del 4 de diciembre y quizá sea el primer encuentro", señaló.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay.
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También se ha mantenido en contacto con el canciller de Paraguay. "Confirmaron que efectivamente el 4 de diciembre van a estar aquí y va a ser un momento importante porque el nuevo presidente va a poder interactuar con los colegas de los otros países".

"El presidente designado de Paraguay tiene un horizonte de 20 meses hasta que haya elecciones. Es un tiempo enorme en el cual tenemos que trabajar intensamente", dijo.

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