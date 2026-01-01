RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú

El incendio comenzó cerca de las 18:30 y entrada la noche fue controlado por los bomberos. Las pérdidas fueron totales y personas con heridas menores.

Un gran incendio se desató en el hotel La Castellana de Paysandú, ubicado a pocos metros de la ruta 90, en los accesos a la capital departamental.

El fuego se propagó de forma rápida por toda la estructura de madera del techo, y afectó toda las instalaciones, según informan medios locales como El Telégrafo.

El jefe de bomberos local Nerio Da Motta confirmó que las pérdidas fueron totales y que el fuego se propagó rápidamente por las vigas de madera y las corrientes de aire que había al estar varias puertas abiertas.

Memorial imprivisado en Suiza, por las víctimas del incendio de este 1 de enero de 2026. Foto: AFP
Unos 40 muertos por incendio en un bar de una estación de esquí suiza; "una de las peores tragedias" del país

El fuego comenzó sobre la hora 18:30 y tanto los huéspedes como los trabajadores del hotel evacuaron el lugar por sus propios medios. No hubo heridos graves pero sí algunas personas con lesiones.

Uno de los huéspedes contó a los medios, entre ellos Subrayado, que tuvieron que saltar por una ventana de su habitación para salir del hotel y alejarse de las llamas. "Nos tiramos por la ventana", contó, tras gritar fuerte a otros huéspedes "fuego, fuego".

Los bomberos lograron controlar el incendio ya en la noche, sobre la hora 21:30. Las pérdidas fueron totales y ahora se investiga el origen del fuego.

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
Decreto del Poder Ejecutivo habilita a aumentar cuotas y copagos de mutualista a partir del 1º de enero
Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
Bomberos trabaja en incendio forestal en Pando, con riesgo de propagación a viviendas linderas

Gonzalo Tancredi. Foto: archivo Subrayado.
CARTA PÚBLICA

Gonzalo Tancredi dejó su cargo y cuestionó la nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación
Memorial imprivisado en Suiza, por las víctimas del incendio de este 1 de enero de 2026. Foto: AFP
TRAGEDIA EN SUIZA

Unos 40 muertos por incendio en un bar de una estación de esquí suiza; "una de las peores tragedias" del país

