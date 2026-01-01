"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú

Un gran incendio se desató en el hotel La Castellana de Paysandú , ubicado a pocos metros de la ruta 90, en los accesos a la capital departamental.

El fuego se propagó de forma rápida por toda la estructura de madera del techo, y afectó toda las instalaciones, según informan medios locales como El Telégrafo.

El jefe de bomberos local Nerio Da Motta confirmó que las pérdidas fueron totales y que el fuego se propagó rápidamente por las vigas de madera y las corrientes de aire que había al estar varias puertas abiertas.

El fuego comenzó sobre la hora 18:30 y tanto los huéspedes como los trabajadores del hotel evacuaron el lugar por sus propios medios. No hubo heridos graves pero sí algunas personas con lesiones.

Uno de los huéspedes contó a los medios, entre ellos Subrayado, que tuvieron que saltar por una ventana de su habitación para salir del hotel y alejarse de las llamas. "Nos tiramos por la ventana", contó, tras gritar fuerte a otros huéspedes "fuego, fuego".

Los bomberos lograron controlar el incendio ya en la noche, sobre la hora 21:30. Las pérdidas fueron totales y ahora se investiga el origen del fuego.

