En la unión

Policías rescataron a una mujer con discapacidad motriz de una casa en llamas

Dentro de la vivienda había cuatro personas, entre ellas, la mujer de 75 años. Todos se encuentran bien.

Casa incendiada en La Unión.

Un incendio se desató en la mañana de este martes en una casa del barrio La Unión. Cuatro personas estaban durmiendo allí cuando las llamas avanzaron de forma generalizada.

Una de las víctimas fue una mujer de 75 años que tiene discapacidad motriz. Había quedado dentro de la vivienda y fue rescatada por policías de la Seccional 15. Ella fue derivada a un centro asistencial por inhalación de humo pero se encuentra bien.

Los funcionarios que la asistieron también fueron trasladados por el mismo motivo, al Hospital Policial. También están bien.

En tanto, las otras tres personas que estaban en la casa salieron por sus propios medios y no sufrieron lesiones.

Bomberos acudieron al lugar y extinguieron las llamas. También trabajaron en el lugar policías de URPM 2.

