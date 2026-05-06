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Preocupa ola de robos y vandalismo en escuelas de Rivera; Asociación de Maestros pide respuestas

"No soportamos más los hurtos en las escuelas públicas y los únicos perjudicados son los niños", dijo Marcos Correa a Subrayado.

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La Asociación de Maestros de Rivera manifestó su preocupación ante la ola de robos que sufrieron algunas escuelas de ese departamento en el último mes.

Marcos Correa dijo que en uno de los centros, ubicado a media cuadra de la comisaría, robaron tres veces. "Perdimos aires acondicionados; en la última oportunidad se hurtaron 3 aires y 3 se deterioraron en esa acción delictiva", comentó.

El integrante de la asociación comentó que en las escuelas 110 y 102 hubo hechos de vandalismo con roturas de vidrios y se llevaron varias puertas en la escuela 113.

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"No soportamos más los hurtos en las escuelas públicas y los únicos perjudicados son los niños", manifestó. Y agregó: "Cuando no encuentran lo que hurtar, vandalizan, rompen vidrios, y ese es un costo grandísimo para las escuelas".

Correa comentó que solicitaron servicio 222, pero la respuesta fue que es un presupuesto muy alto.

"Hay alarmas, hay cámaras, pero cuando se identifica por una cámara el abogado de oficio se presenta, plantea que no se ve claramente la situación y la persona se ve liberada", indicó.

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