"No hay política menor, intentaron estafar al Estado", dice Alejandro Sánchez tras lamentar dichos de García

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , lamentó los dichos del senador Javier García sobre que el presidente Yamandú Orsi "se prestó a una maniobra política de la peor especie".

"No hay política menor, intentaron estafar al Estado . Si estamos ante eso hay que presentar una denuncia. Si no tenemos garantías tenemos que frenar todo el contrato y ver (el tema), investigar, para proteger al Estado", señaló Sánchez este jueves.

Y agregó: "El Estado no debería haber aceptado esa garantía. Que haya sido por un año es mala decisión. Ayer vencía la garantía".

El jerarca explicó que Cardama envió un correo electrónico, minutos antes de la conferencia, diciendo que extendía la garantía con la misma empresa, que no existe, insistió Sánchez. "Es el contrato más grande que tiene que el Astillero", sostuvo.

"¿Cómo vas a seguir adelante con un contrato si no hay garantía?", cuestionó. Afirmó que el gobierno se apegará al contrato para evitar juicios.

Sobre la oposición dijo: "Una posición razonable sería que pidan las máximas garantías para llegar al fondo del asunto".

García había escrito este miércoles en la noche: "Lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para una maniobra política de la peor especie. Sabe que los barcos se están construyendo en forma avanzada y va a dejar al país sin posibilidad de cuidar nuestro mar. Con esta jugada expone al UY a demandas y a romper con las seriedad de nuestro país en el cumplimento de un contrato. La política menor lamentablemente le ganó al presidente. Si quiere discutir las garantías que presentó la empresa lo puede hacer, pero reconoce en la conferencia de prensa que se están construyendo y expone al Uruguay a dejarlo sin barcos por política menor. Nunca quisieron las patrullas por razones políticas".