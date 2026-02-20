Imputaron con prisión preventiva a un hombre por presunto abuso sexual, en Maldonado

Imputaron a un hombre con prisión preventiva por presunto abuso sexual ; el hecho ocurrió en la ciudad de Maldonado .

En el Juzgado especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de 1° Turno de San Carlos, fue imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado en calidad de autor; cumplirá prisión preventiva por el plazo de 120 días mientras continúa la investigación.

En la madrugada del 25 de agosto del 2024, el servicio de emergencias 911 de Maldonado recibió una llamada que daba cuenta de una mujer que se encontraba pidiendo ayuda en la zona cercana al predio ferial, aduciendo haber sido abusada en el interior de un vehículo por un individuo.

Al lugar concurrieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona Operacional II, quienes asistieron a la mujer mayor de edad y detuvieron al individuo también mayor de edad.

La mujer manifestó que el hombre se había ofrecido a llevarla hasta su casa y le había dado un golpe en la cabeza cuando intentó bajarse del vehículo. Según dijo, perdió el conocimiento por unos minutos y cuando tuvo conciencia se percató que el hombre estaba abusando de ella.

La damnificada expresó que pidió auxilio y que fue asistida por una vecina.

La fiscal especializada en violencia de género, doméstica y sexual solicitó pericias de ADN de la víctima y del presunto abusador, como así también otros relevamientos, disponiéndose a nivel judicial la prohibición de contacto, comunicación o acercamiento por parte del hombre hacia la víctima, por un plazo de 180 días.

El pasado miércoles, la fiscalía actuante, solicitó la orden de detención del individuo, concretada en horas de la tarde de ese mismo día.