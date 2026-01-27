Murió la adolescente de 15 años que había quedado en CTI tras incendio en hogar de INAU en Tacuarembó

Alexandra, de 15 años, murió este martes tras haber quedado internada en CTI luego de un incendio en un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) en la ciudad de Tacuarembó . La información fue confirmada a Subrayado por familiares y fuentes del hospital local.

El incendio se produjo el 20 de enero pasado en el CAFF Idea Vilariño, un hogar gestionado por una cooperativa que mantiene convenio con el INAU. Según informó la institución en un comunicado, el fuego se inició en una habitación dormitorio que al momento se encontraba vacía.

De acuerdo a lo indicado por el INAU y a lo expresado en conferencia de prensa por el director de proyectos del organismo en Tacuarembó, Darwin Montes de Oca, todos los adolescentes que vivían en la casa lograron salir, excepto Alexandra, quien fue hallada por Bomberos en el piso de una habitación, intoxicada por inhalación de humo.

La adolescente fue trasladada al hospital local, donde permaneció internada en CTI hasta su fallecimiento. Tenía graves afectaciones en sus vías respiratorias, sumaron las fuentes.

En el mediodía de este martes INAU emitió un comunicado donde señaló: “Desde el momento del hecho, los esfuerzos institucionales han estado destinados a la protección y acompañamiento de las y los adolescentes que se encontraban vinculados al CAFF y al acompañamiento de la familia de A (Alexandra)”.

Agregó: “Continuamos enfocados en las acciones institucionales e interinstitucionales para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades. Expresamos nuestras condolencias a familiares y todas aquellas personas afectadas, y nos comprometemos en avanzar en las acciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer el derecho a vivir en familia; y que en aquellos casos excepcionales en los que no se encuentre alternativa, puedan gozar de condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo”.

La institución inició una investigación de urgencia para determinar las causas del incendio y eventuales responsabilidades.

Antes, el INAU había informado que la familia biológica de la menor fue notificada de lo ocurrido y que los demás adolescentes fueron realojados. Además, jerarcas del organismo viajaron a Tacuarembó para hacer un acompañamiento.

En lo político, el Partido Colorado pidió la comparecencia de las autoridades del INAU ante la Comisión Permanente del Parlamento. El senador Robert Silva calificó como “muy grave” la situación en la institución, por este y otros hechos. De su lado, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian anunció que presentará un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que el INAU brinde explicaciones.