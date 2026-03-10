La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU

Maite de 9 años, hermana de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas , y sus dos primos están al cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ).

La niña estaba con una abuela al igual que otros dos nietos en medio de denuncias sobre que los menores vivían en un contexto de violencia doméstica.

En redes sociales circula un video en el que se ve a la mujer y a los dos niños. En las imágenes, la abuela de Jonathan agrede a uno de los primos del adolescente asesinado. En el caso tomó intervención la Justicia de Familia Especializada y la Unidad de Violencia Doméstica, que resolvió anoche que la hermana de Jonathan pase al cuidado del Estado. Los otros dos niños que aparecen en el video ya están al amparo del INAU, de acuerdo a la información del caso a la que accedió Subrayado .

Seguí leyendo Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela

El sábado, una movilización en reclamo de justicia por Jonathan reclamó que la madre del adolescente fuera enviada a prisión por complicidad con la situación de violencia y agresión física vivida por su hijo. Además, pidieron que Maite no estuviese al cuidado ni de su abuela ni de su tía por el contexto en el que vivían.

Una prima de Jonathan, Andrea Alonso, contó que el adolescente vivía en un contexto de violencia y que estaba "preso en su casa, no le permitían salir" y que estaba para hacer los mandados y para salir a pedir comida.