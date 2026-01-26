Partido Colorado resolvió convocar al Parlamento a las autoridades de INAU y Mides por situaciones con menores

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió convocar a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del INAU por situaciones registradas de varios menores al cuidado del organismo. El senador Robert Silva calificó como "muy grave" lo que está pasando en la institución.

"No están las autoridades del INAU. Están todas de vacaciones. Está a cargo la doctora Gómez del INAU. Yo creo que es algo muy preocupante y exhorto que se reintegren, porque hay muchos problemas en el INAU. Para trabajarlos directamente por quienes tienen la responsabilidad número uno porque son el gobierno", dijo Silva.

"Aquí hubo una afectación que nos enteramos del entorno de 180,190 encargaturas directas en el INAU, desde que comenzó la gestión hasta ahora. Sin mayores criterios, sin transparencia, de por qué se cambiaba uno, se ponía otro. Directores departamentales, encargados de establecimientos. Y las consecuencias pueden estar a la vista. Queremos saber qué es lo que ha pasado con eso", cuestionó el senador.

"Todo está sobre la mesa. Es muy grave lo que ha pasado. Nuestra directora nos informó que no votó el informe respecto de al interrupción de la adopción que hubo con una menor, interrumpido por la justicia. Algunas cuestiones habría que ver cuál fue la actuación del INAU y la responsabilidad que pueda tener", agregó sobre algunas de las situaciones cuestionadas por la oposición y en el marco de lo cual quieren convocar a las autoridades del organismo y del Mides.

RESPUESTA

Tras las declaraciones del senador, desde el INAU emitieron un comunicado, donde responde a algunas de las acusaciones realizadas por el colorado.

"El vicepresidente, Mauricio Fuentes, quien estaba a cargo hasta el momento, tuvo que tomar unos días por motivos personales. Ante esta situación, la Presidenta, Claudia Romero, y la Directora General, Andrea Venosa, levantaron su licencia reglamentaria que había sido solicitada con anticipación, para hacerse cargo de las necesidades de la institución. Por estos mismos motivos, Romero también canceló un viaje a Suiza previsto para los próximos días, en el que debía participar en representación del gobierno, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por otra parte, la directora designada por la oposición, Carina Gómez, se encuentra en funciones desde su reintegro tras su licencia y fue notificada oportunamente de esta modificación", dice el comunicado.