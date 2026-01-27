INAU expresó condolencias tras el fallecimiento de la adolescente afectada por el incendio en Tacuarembó

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) emitió en el mediodía de este martes un comunicado tras la muerte de la adolescente de 15 años que había quedado internada en CTI luego de un incendio ocurrido en un hogar de la institución en la ciudad de Tacuarembó .

“En el día de la fecha hemos tomado conocimiento del triste fallecimiento de la adolescente A.P. ocurrido tras el incendio del 20 de enero en el CAFF Idea Vilariño de Tacuarembó”, señala el escrito.

Agregó: “Desde el momento del hecho, los esfuerzos institucionales han estado destinados a la protección y acompañamiento de las y los adolescentes que se encontraban vinculados al CAFF y al acompañamiento de la familia de A.P.”.

La institución aseguró que continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido. “Por otro lado continuamos enfocados en las acciones institucionales e interinstitucionales para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades”, indicó.

“Expresamos nuestras condolencias a familiares y todas aquellas personas afectadas, y nos comprometemos en avanzar en las acciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer el derecho a vivir en familia; y que en aquellos casos excepcionales en los que no se encuentre alternativa, puedan gozar de condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo”, añadió.

La adolescente murió este martes tras haber permanecido internada en CTI por graves afectaciones en las vías respiratorias, luego de haber inhalado humo durante el incendio. El episodio ocurrió el 20 de enero pasado en el CAFF Idea Vilariño, un hogar gestionado por una cooperativa con convenio con el INAU.

Según había informado la institución, el incendio se inició en una habitación dormitorio que en ese momento estaba vacía. Todos los adolescentes lograron salir del lugar, excepto la menor, quien fue hallada por Bomberos en el piso de una habitación y trasladada de urgencia al hospital local.

El INAU inició una investigación de urgencia para determinar las causas del incendio y eventuales responsabilidades. La familia biológica de la adolescente fue informada de lo ocurrido y los demás adolescentes fueron realojados. Jerarcas del organismo viajaron a Tacuarembó para acompañar al equipo departamental.

En lo político, el Partido Colorado pidió la comparecencia de las autoridades del INAU ante la Comisión Permanente del Parlamento. El senador Robert Silva calificó la situación como “muy grave”. En tanto, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian anunció que presentará un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para que el INAU brinde explicaciones.