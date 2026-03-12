Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado

El Gobierno instaló este jueves el gabinete de primera infancia , infancia y adolescencia previsto en la ley de garantías, aprobada por unanimidad en setiembre de 2024 y reglamentada en diciembre del año pasado. El presidente Yamandú Orsi encabezó la primera reunión del gabinete.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, enfatizó que la presencia de Orsi marca la jerarquía que la política tiene para el gobierno. "Es una política central en la preocupación de la ciudadanía y en nuestra preocupación como gobierno nacional", aseguró.

El gabinete está coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y en el que participan otros ministerios y organismos del Estado. En la primera sesión asistió el ministro del Interior, Carlos Negro, como invitado, ya que no integra este gabinete.

"Vamos en la dirección de quebrar la fragmentación que existe en las políticas de infancia en el Uruguay", afirmó. Civila dijo que el objetivo del gabinete es "construir respuestas unificadas" y enfatizó que "no puede haber excusas en el Estado para no dar respuesta a los problemas de las infancias y las adolescencias en Uruguay".

Civila habló de "casos dolorosos que se reiteran a lo largo de los años" y reconoció "fallas en los protocolos, fallas en la respuesta". El ministro apostó a un "trabajo integral y unificado" de las distintas instituciones del Estado poniendo como centro las infancias y las adolescencias.

ACCIONES

Entre las acciones resueltas, el titular del Mides detalló la creación de un ámbito de respuesta para atender de forma transitoria situaciones de urgencia que impliquen riesgo de muerte para niños, niñas y adolescentes. Civila recordó el funcionamiento de la Línea Azul de INAU al 0800 5050 para alertar estos casos.

También se revisarán todos los protocolos de actuaciones de las instituciones del Estado sobre los temas de infancia. "Hay como intersticios entre las instituciones donde no queda muy claro, quién, cómo y cuándo tiene que dar la respuesta; esto tiene que clarificarse", afirmó. El nuevo ámbito buscará dar mejores y respuestas más inmediatas.

"Se busca evitar que gurises y gurisas de nuestro país, que están expuestos a situaciones de mucha vulneración, no encuentran la respuesta adecuada, en el momento adecuado", indicó. "El momento para dar la respuesta es clave", agregó.

En los casos más graves y urgentes, que impliquen riesgos, una comisión especial de atención transitoria analizará la situación concreta y determinará que organismo del Estado deberá actuar y así poder garantizar una respuesta inmediata y adecuada. Al respecto, habrá referentes en todos las instituciones estatales involucrados en el tema y se contará con equipos técnicos de respaldo.

CASO JONATHAN

Civila se refirió al caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas, y afirmó que el tema estuvo en la conversación del primer gabinete. Al respecto, informó que hay investigaciones administrativas en curso en distintos ámbitos.

En ese sentido, el ministro habló del "reconocimiento de fallas reiteradas del Estado a lo largo de los años" en cada uno de los organismos encargados de dar las respuestas.