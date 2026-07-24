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Lo anunció bergara

Motos incautadas en picadas no podrán ser retiradas hasta pagar todas las multas y cumplir un mínimo de 90 días

La Junta Departamental de Montevideo aprobó la semana pasada una endurecimiento a las condiciones para recuperar motos incautadas por participar en picadas clandestinas, anunció Mario Bergara.

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Foto: Subrayado. 

La Junta Departamental de Montevideo aprobó la semana pasada semana una iniciativa que la Intendencia había presentado a fines de 2025 y que cambia las condiciones para retirar motos incautadas por participar en picadas clandestinas.

Con el nuevo régimen, los vehículos no podrán ser recuperados hasta que transcurra un plazo mínimo de 90 días y se hayan pagado en su totalidad las multas correspondientes.

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"Hoy se retira muchísimo antes, sin haber pagado todas las multas correspondientes. A los pocos días podría ir la persona a la que se le incautó la moto y, al hacer un convenio de pago, ya podía retirarla. A veces el convenio no se terminaba de pagar y la moto ya estaba en la calle", señaló.

Con el cambio aprobado, "no se podrá retirar la moto hasta que no se pague por completo", remarcó.

Bergara sostuvo que la medida apunta a desalentar las picadas clandestinas y destacó el trabajo conjunto con Policía y Prefectura. "Esos son elementos que apuntan a disuadir la realización de picadas. Por supuesto que trabajamos codo a codo con la Policía y la Prefectura en la parte vinculada a la seguridad", afirmó.

El anuncio fue realizado este viernes después del ataque a balazos cometido durante una concentración de motos en las canteras del Parque Rodó, donde un niño de 12 años fue asesinado y al menos cinco personas resultaron heridas cuando un motociclista pasó por el lugar y abrió fuego.

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