"Es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales", dijo Negro sobre crimen en Parque Rodó

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que el ataque que ocurrió en la madrugada de este viernes y que terminó con un niño de 12 años muerto está enmarcado en la guerra de bandas narcos que operan en Villa Española y al quíntuple homicidio del 10 de julio.

"Un hecho sin duda trágico, con el resultado final de la muerte de un niño, prácticamente, un preadolescente. Estas noticias generalmente consternan y conmocionan a todo el país y en particular al Ministerio del Interior y a la Policía", sostuvo.

"Es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales en un barrio, una zona, que involucra a otros barrios de Montevideo, en una cadena de venganzas que se inicia por el año 2023", indicó.

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En ese sentido, dijo que tanto el fallecido como los heridos “prácticamente forman todos parte de la misma familia”.

“Una de las familias involucradas prácticamente perdió a todos sus miembros en los enfrentamientos y la serie de venganzas, pero surgen grupos y clanes afines. No alcanza con un grupo familiar para abordar toda la problemática”, indicó.

Respecto a la respuesta que darán las autoridades a lo ocurrido, Negro respondió que desplegarán "un operativo conjunto con prácticamente todas las unidades”.

También se refirió a las picadas que ocurren en Montevideo y en "todo el país", y a los trabajos que se realizan en ese sentido. Señaló que operativos orientados a disuadir estos encuentros se han incautado más de 13.500 motos. “Son fenómenos autoconvocados, que no tienen una estructura o una organización con la cual dialogar u organizar este tipo de fenómenos. Se dificulta al tratarse de grupos de jóvenes que se convocan por whatsapp o cambian de lugar", dijo.

“Ayer estaba llegando al lugar un operativo policial prácticamente en el mismo momento en el que ocurren los disparos, para disolver la cantidad de gente que había", aclaró.

Este viernes, el ministro se reunió con el presidente Yamandú Orsi y la cúpula policial, en un encuentro que estaba pactado previamente para dialogar sobre los operativos que se desplegarán. El homicidio del niño estuvo sobre la mesa.