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TRAS PERSECUCIÓN

Encontraron arma vinculada a ataque contra hinchas de Tigre ocurrido en ruta 1 y Camino Cibils

Personal de Policía Científica trabaja para confirmar si se trata del arma utilizada en el ataque ocurrido el pasado martes.

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La Policía encontró un arma que presuntamente fue utilizada para balear al ómnibus que trasladaba a los hinchas de Tigre, el pasado martes en ruta 1 y Camino Cibils.

Según supo Subrayado, se dio una persecución con dos de los sospechosos identificados como autores del ataque; en la huida se descartaron el arma.

Policía Científica trabaja en la escena.

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El caso

Uno de los ómnibus que trasladaba hinchas del club argentino Tigre fue baleado en la noche del martes y un hombre de 57 años resultó herido con impacto de bala en un brazo y una mano, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

El ataque a tiros ocurrió en ruta 1 y camino Cibils, cuando 16 ómnibus con hinchas argentinos se iban de Montevideo tras el partido ante Nacional por Copa Sudamericana en el Gran Parque Central.

Fuentes policiales agregaron, en base a primeras averiguaciones, que el ataque con armas de fuego partió de personas que iban en moto. De momento, los sospechosos se encuentran prófugos.

Tras los disparos, el ómnibus se detuvo en la ruta y el herido fue trasladado al hospital del Cerro, fuera de peligro. Su diagnóstico fue: "Disparos de arma de fuego en brazo izquierdo y derecho con entrada y salida". En las últimas horas, fue dado de alta y continuó su viaje hacia Buenos Aires, mediante el puerto de Colonia.

En tanto, los otros ómnibus cruzaron por Fray Bentos hacia Argentina, en medio de un operativo que transcurrió con normalidad.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado, en la mañana de este miércoles: "Las distintas unidades policiales, en coordinación con Fiscalía, realizan a esta hora varias actuaciones a fin de avanzar con la investigación y detener a los responsables".

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