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Homicidio durante picadas

"El desencadenante de los hechos de anoche no fue la picada, fue un conflicto entre clanes familiares", dice Bergara

Bergara dijo que en la noche pasada no hubo operativo pero señaló que en el último año la IMM hizo 260 controles, 63 de ellas en las canteras del Parque Rodó.

Foto: Subrayado. Mario Bergara, intendente de Montevideo.

Foto: Subrayado. Mario Bergara, intendente de Montevideo.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dijo que se comunicó con el jefe de Policía Alfredo Clavijo tras la balacera que dejó un niño muerto y al menos cinco heridos en la madrugada del viernes en las canteras del Parque Rodó.

Según dijo, el jefe le transmitió que el ataque a tiros ocurre en represalias al quíntuple homicidio ocurrido hace dos semanas en el barrio El Monarca, cerca de Villa García.

“El desencadenante de los hechos trágicos de anoche no fue la picada en sí mismo, fue un conflicto entre clanes familiares. Eran como un acto de venganza a un hecho que ocurrió días atrás en El Monarca. Ante la averiguación de que integrantes de la otra banda estaban ahí en las picadas es que se generaron hechos de tanta violencia, tan desgraciados”, sostuvo Bergara.

Foto cedida a Subrayado, archivo.
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“Según reportaba el jefe de Policía de Montevideo, esto está vinculado a otros eventos de violencia que sucedieron hace unos días en El Monarca. La raíz de esta problemática de violencia está en el enfrentamiento de clanes familiares vinculados al tráfico de droga”, agregó.

Consultado por quejas de vecinos de que no ven controles en las calles, el intendente respondió: “Lamento que la percepción sea esa. En el último año hubo más de 260 operativos y en las canteras de Parque Rodó hubo 63 operativos, la cuarta parte. En promedio, más de uno por semana”.

Bergara señaló que, desde fines del año pasado, la IMM hace coordinaciones con la Policía y la Prefectura para realizar operativos. “La coordinación se hace cada vez más imperiosa. Pero hay operativos”, reafirmó.

“Estamos con un número de motos incautadas enormes, no dan abasto los galpones de la intendencia. Anoche no había un operativo. (Las picadas) ocurren estas cosas cuando las circunstancias lo permiten”, dijo Bergara.

El ataque a tiros ocurrió cuando había un encuentro de motos y autos en el lugar, unos 200 vehículos según la Policía. Al menos un ocupante de una moto pasó por el lugar y abrió fuego. Los disparos impactaron en un niño de 12 años, un adolescente de 14 y un joven de 22 años, todos de apellido Puglia, un clan familiar dedicada desde hace años al narcotráfico en el barrio Villa Española. Además, otras tres personas resultaron heridas de bala.

En tanto, otros dos hombres ingresaron heridos a una mutualista —aparentemente desde las canteras del Parque Rodó— pero se retiraron por su cuenta.

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