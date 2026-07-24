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MARCELO METEDIERA

Presidente de la Unasev dijo que faltan "herramientas que den respaldo al trabajo operativo" para controlar picadas

Marcelo Metediera habló tras el ataque a tiros que ocurrió durante unas picadas en la rambla del Parque Rodó.

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El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, se refirió al ataque a tiros ocurrido en la madrugada de este viernes en Parque Rodó, donde se realizaban picadas que ya son habituales y que han sido denunciadas por vecinos en varias oportunidades.

"Lo que está faltando, que es lo que ponemos arriba de la mesa, son herramientas que den respaldo al trabajo operativo", señaló sobre hacia dónde se debe abordar el tema.

"Siempre planteo que si hay una actividad de picadas, van las intendencias, jefatura y actúan, pero después eso no tiene una consecuencia en la persona, no desestimula a que eso siga pasando. Y hoy tenemos esa realidad: vehículos sin placa matrícula, personas sin permiso de conducir, personas no asociadas al vehículo, las multas económicas que no son resolución a estos temas y la Justicia que no juzga. Entonces, hay un combo de cosas a realizar, que en la medida que no se ejecuten, esto parecería no poder resolverlo", explicó.

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