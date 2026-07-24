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LA POLICÍA INVESTIGA

Dos heridos vinculados a la balacera en Parque Rodó fueron a una mutualista pero se retiraron sin el alta

Uno llegó herido de arma blanca en la yugular, fue atendido y luego se fue sin el alta médica. Otro estaba herido de arma de fuego y se fue antes de que llegara la Policía. Investigan vínculo con balacera en el Parque Rodó.

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De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, estas dos personas también fueron heridas en las canteras del Parque Rodó, fueron trasladadas a una mutualista y se retiraron sin el alta médica.

La Policía fue alertada de que los dos heridos habían llegado al centro de salud y fueron a interrogarlos. Cuando llegaron, el herido de arma de fuego ya no estaba, y el apuñalado en el cuello, en la yugular, estaba siendo atendido por los médicos.

Foto: Subrayado. 
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En ese momento no pudieron entrevistarlo, y cuando volvieron más tarde para hacerlo, también se había ido sin la autorización de los médicos.

Sobre el herido de arma de fuego no hay datos. El herido en el cuello, con un cuchillo, se apellida Suárez, tiene 25 años y antecedentes penales, el último de agosto de 2020 por tenencia de drogas no para el consumo.

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