Interior presentó primer blindado Cóndor del Ejército que participará en patrullaje; espera respuesta de EE.UU. por los Mamba

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este viernes en la presentación del primero de los vehículos blindados Cóndor del Ejército Nacional que se incorpora a los operativos de la Policía en las zonas más conflictivas.

"Lo que queremos es, por un lado, la protección de los vecinos con mayores recursos materiales y, por otro, la protección de los funcionarios policiales que llegan a las zonas que están más complejas", afirmó.

Negro estimó que los otros tres vehículos Cóndor estén prontos para patrullar en el correr del mes de agosto. El ministro indicó que el presidente Yamandú Orsi envió una carta al gobierno de Estados Unidos para poder utilizar los vehículos Mamba, donados a Uruguay por la administración norteamericana. La solicitud aún no ha tenido respuesta, indicó.

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La capacitación del personal policial para el manejo de los vehículos militares culminó este viernes en el Batallón de Infantería Mecanizada N°15 de Florida. Serán 19 los policías que tripularán las cuatro tanquetas del Ejército.

El director de Operaciones Especiales del Ejército Nacional, Jorge González, indicó que los funcionarios policiales recibieron capacitación en mantenimiento, manejo tanto de día como de noche y ejercicios de maniobras.

Por su parte, el comandante de la División Ejército II, Pablo González, aseguró que el vehículo blindado es un medio de transporte que brinda mayor seguridad al personal, pero que una vez en el lugar la operación será parte de la técnica policial.