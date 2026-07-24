Mataron a un niño de 12 años e hirieron a cinco personas, entre ellos un adolescente de 14, durante ataque a tiros en la rambla del Parque Rodó

Un niño de 12 años fue asesinado en la pasada madrugada durante un ataque a tiros en la rambla del Parque Rodó. Además, cinco personas fueron heridas, entre ellas un adolescente de 14 años. Las víctimas fueron trasladadas por particulares que estaban en el lugar al hospital Pasteur, al Pereira Rossell y a la mutualista Española.

De acuerdo a la información primaria de la Policía a la que accedió Subrayado, el ataque ocurrió durante una concentración de cerca de 200 motos y autos que corrían picadas en la rambla detrás del Teatro de Verano, en la calle paralela a la rambla que se suele utilizar por las academias de conducir.

La rambla permanece cortada este viernes de mañana a la altura del Parque Rodó y el teatro de Verano. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.

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Las víctimas

El niño asesinado tenía 12 años y recibió un disparo en el pecho, “con entrada y sin salida”, dice el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Un adolescente de 14 años tiene un impacto de bala en el pecho y otro en la pierna izquierda. Fue operado en un centro de salud y permanece internado.

Un joven de 22 años recibió un disparo en la zona lumbar y está internado grave.

Otro joven de 26 años también tiene un impacto de bala en el pecho, con entrada y sin salida. Está internado en grave estado.

Un hombre de 30 años tiene heridas de arma de fuego en ambas piernas y en el brazo izquierdo. Este herido tiene cuatro antecedentes penales, el último de febrero de 2025, según el informe policial.

Un hombre de 54 años herido en la pierna derecha, no reviste gravedad.

Los testigos

La Policía da cuenta de varios testigos que fueron quienes trasladaron a los heridos a centros de salud. Uno de ellos, de 26 años, llevó a un herido a la mutualista Española.

Uno de ellos trasladó a tres de los heridos en un auto al hospital Pasteur. Esta persona, de 23 años, tiene un antecedente penales por venta de drogas.

Otro de los testigos trasladó a otro herido, también al Pasteur. Este testigo, interrogado por la Policía, tiene tres antecedentes penales por venta de drogas.

Los hechos

El informe policial primario, al que accedió Subrayado, indica que cuando los efectivos llegan al lugar tras un llamado de emergencia por personas heridas, encuentran “a más de 200 motos y autos” que se retiraban de la zona “tirándole piedras a los móviles policiales y no permitiendo la preservación de una posible escena”.

Minutos después los policías reciben la información de que varios heridos de bala habían sido trasladados al hospital Pasteur, por lo que un móvil de la Policía se dirige al centro de salud.

En el Pasteur es donde se constata el fallecimiento del niño de 12 años, a la hora 1:50 de este viernes.

La Policía preserva la escena de la balacera en la rambla del Parque Rodó, y otro móvil va a La Española ante la información de que allí había sido trasladado otro herido.

Al pie de las canteras del Parque Rodó la Policía halló “una moto de alta cilindrada color verde Kawasaki, abandonada, y varias vainas calibre 9mm “. Allí se solicita la presencia de personal de Policía Científica.

Los efectivos de la Científica también van al Pasteur para periciar los vehículos donde fueron trasladadas las víctimas.

En el hospital Pasteur varios testigos indicaron a los investigadores que “se encontraban observando las picadas de motos cuando pasa una moto y efectúa varios disparos”.

En redes sociales publicaron un video captado en el momento de la balacera: