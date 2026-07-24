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Conductora alcoholizada volcó su auto tras chocar varios vehículos estacionados en Cordón

El accidente ocurrió en la mañana de este viernes en la intersección de Charrúa, Gaboto y Chaná. La mujer sufrió heridas leves.

Volcó su auto tras chocar varios vehículos estacionados en Cordón.

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Una mujer resultó herida tras volcar el auto que conducía en la intersección de Charrúa, Gaboto y Chaná, en el barrio Cordón de Montevideo. El accidente ocurrió sobre las 7:30 de la mañana de este viernes.

Antes de volcar, el vehículo chocó contra varios autos que estaban estacionados.

Según informaron fuentes policiales al programa Arriba gente (Canal 10), la conductora era la única ocupante del vehículo. Tras el accidente fue sometida a un examen de alcoholemia realizado por personal del Ministerio del Interior, que dio resultado positivo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Colonia y Tristán Narvaja, Cordón.
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La mujer sufrió heridas leves y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

El vuelco ocurrió en las inmediaciones de una feria barrial y en plena hora pico de la mañana. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades.

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