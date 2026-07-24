El niño asesinado y al menos dos heridos en rambla de Parque Rodó pertenecen a una familia narco de Villa Española

El niño de 12 años asesinado, un adolescente de 14 y un joven de 22 que resultaron heridos durante el ataque a tiros ocurrido en la madrugada de este viernes en las canteras del Parque Rodó pertenecen a la familia Puglia, informaron fuentes de la investigación a Subrayado. También es Puglia un testigo que trasladó a los heridos al hospital Pasteur.

Los Puglia operan desde hace años en el barrio Villa Española dedicados al narcotráfico.

El niño murió tras recibir un disparo en el pecho, mientras que el adolescente fue baleado en el pecho y en una pierna. Fue operado y permanece internado.

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Además, otras tres personas de 26, 30 y 54 años resultaron heridas durante la balacera. Hasta el momento no fue confirmado si también integran la misma familia.

El ataque ocurrió durante una concentración de unas 200 motos y autos que corrían picadas en la calle paralela a la rambla, detrás del Teatro de Verano.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró que decenas de motos y vehículos se retiraban de la zona. Según el informe policial primario, algunos de los presentes tiraron piedras contra los patrulleros, lo que dificultó preservar la escena.

Las víctimas fueron trasladadas por particulares al hospital Pasteur, al Pereira Rossell y a la mutualista La Española. En el Pasteur se constató el fallecimiento del niño a la hora 1:50.

En la escena, Policía Científica encontró una moto Kawasaki de alta cilindrada abandonada y varias vainas calibre 9 milímetros. De acuerdo con los primeros testimonios, las personas observaban las picadas cuando una moto pasó por el lugar y desde ella efectuaron varios disparos. La investigación continúa para identificar a los responsables del ataque.