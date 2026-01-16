Migración registró el ingreso de casi 360.000 personas al país en la primera quincena del año

Foto: Archivo / Subrayado

La Dirección Nacional de Migración registró el ingreso de 359.086 personas al país en la primera quincena del año, según los datos divulgados este viernes por el Ministerio del Interior.

El principal punto de ingreso a Uruguay fue Paysandú con 75.233 personas, Colonia con 63.795, Fray Bentos con 57.966, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 46.914 y Salto con 32.929. Además, hubo 24.175 ingresos por el Puerto de Montevideo, 16.792 por Rivera, 13.254 por Río Branco, 11.237 por Chuy y 9.902 por Maldonado, entre otros puntos de control.

Por nacionalidades, ingresaron 163.367 argentinos, 123.147 uruguayos, 27.026 brasileños, 6.402 paraguayos y 5.530 estadounidenses.

En la primera quincena del año, se registró la salida de 394.558 personas. Colonia fue el principal punto con 72.078 egresos, Paysandú con 60.757, Fray Bentos con 58.319, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 57.434 y Rivera con 32.473, entre otros puntos de control.

