Pasaje de un frente frío y episodio de lluvias "muy esquivo" en el sur del país, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un pasaje de un frente frío y un episodio de lluvias para el día miércoles.

"Lamentablemente vuelve a ser muy esquivo al sur del Río Negro", destacó sobre las precipitaciones. Los chaparrones se ubicarán en el litoral y norte del territorio.

Y agregó: "Es un frente frío, pero viene muy inactivo, se va a cortar a la entrada de nuestro país y por eso la parte más activa se va a desplazar más al norte, en tanto hacia el sur va a dar mucha nubosidad, pero no va a estar generando ningún tipo de lluvias".

Según comentó las lluvias no harán bajar mucho las temperaturas. "Es poco el descenso de la temperatura. Vamos a pasar de tener temperaturas de 30°-31° a temperaturas de 27°-28°", apuntó.

En el resto del país las lluvias serán prácticamente nulas. "La inestabilidad en el norte del país se va a mantener hasta las primeras horas del próximo jueves; a partir del viernes se aleja la inestabilidad y estaremos arribando hacia un fin de semana libre de lluvias y con temperaturas muy disfrutables", comentó.