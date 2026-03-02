RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de un frente frío y episodio de lluvias "muy esquivo" en el sur del país, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que las temperaturas no descenderán mucho. "Vamos a pasar de tener temperaturas de 30°-31° a temperaturas de 27°-28°", apuntó.

nubes-cielo-rambla

"Lamentablemente vuelve a ser muy esquivo al sur del Río Negro", destacó sobre las precipitaciones. Los chaparrones se ubicarán en el litoral y norte del territorio.

Y agregó: "Es un frente frío, pero viene muy inactivo, se va a cortar a la entrada de nuestro país y por eso la parte más activa se va a desplazar más al norte, en tanto hacia el sur va a dar mucha nubosidad, pero no va a estar generando ningún tipo de lluvias".

Siguen las lluvias. Foto: archivo FocoUy
Seguí leyendo

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Según comentó las lluvias no harán bajar mucho las temperaturas. "Es poco el descenso de la temperatura. Vamos a pasar de tener temperaturas de 30°-31° a temperaturas de 27°-28°", apuntó.

En el resto del país las lluvias serán prácticamente nulas. "La inestabilidad en el norte del país se va a mantener hasta las primeras horas del próximo jueves; a partir del viernes se aleja la inestabilidad y estaremos arribando hacia un fin de semana libre de lluvias y con temperaturas muy disfrutables", comentó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2028580503540859199&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
MONTEVIDEO, ESCUELA 89

Robaron una bicicleta en pleno acto por el inicio de clases, con autoridades de ANEP en el patio de una escuela
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Parque Central
FLOR DE MAROÑAS

Mataron a un hombre de varios disparos por la espalda e hirieron a otro que lo acompañaba

Te puede interesar

Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: Empezamos por ordenar para poder transformar video
SEGUÍ EL DISCURSO EN VIV

Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: "Empezamos por ordenar para poder transformar"
Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero
REESTRUCTURA EN LA EMPRESA

Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero
Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos
EN FLORES

Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

Dejá tu comentario