"Me dio batalla de verdad", dijo Ignacio Etchandy de Alternatus tras un nuevo rescate de yarará

Luego de retirar troncos de leña, el animal apareció y según contó Etchandy, se dio cuenta que iba a ser atrapada y disparó para abajo del deck. "Me dio batalla de verdad, por lo general me cuesta mucho menos capturarlas", manifestó. "Así como locas como esta, pocas. Cuando yo me meto abajo del deck a buscarla, la engancho, se me da vuelta y se pone en posición defensiva, me tira un bote abajo y yo mucha chance de moverme ahí abajo no tenía", agregó.

El experto señaló que posiblemente la serpiente esté preñada y mide unos 70 centímetros. Hace dos años en el mismo predio, rescataron a una de similares características. "La especie estuvo presente siempre, ya en tiempos de Piria cuando él vino por primera vez a la zona, hizo relatos de las cruceras que había acá, en ese momento se les llamaban así".

A esta altura del año llevan contabilizados más de 100 rescates, y 900 desde que comenzaron a trabajar en Maldonado. La yarará es la serpiente predominante en la zona, presenta una cantidad importante de registros y avistamientos.