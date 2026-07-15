Mataron a un hombre en el barrio Marconi: su cuerpo fue encontrado en un pasaje con varios disparos

Es el tercer homicidio en la jornada de este miércoles. Más temprano se reportó que un hombre de 31 años fue asesinado y su hermano de 38 resultó herido en un ataque a tiros ocurrido en Mario Rico esquina Sáenz Peña, en el barrio Conciliación de Montevideo. Antes, en la madrugada, un hombre de 27 años fue encontrado muerto por la Policía en José May y Justo Montes Pareja, en el barrio Borro.

En el barrio Marconi, un hombre de 40 años fue asesinado cuando circulaba en bicicleta por la calle Torricelli esquina Salustio. Cerca, el lunes, un proyectil ingresó a un liceo de la zona. El 3 de julio, un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos en Primera al Norte y Camino Las Palmeras. Un día antes, hubo un ataque a balazos en la zona Timbúes y Luis Galvani. Próximo a este lugar, a unas seis cuadras, se registró otra balacera en el barrio Las Acacias, y la Policía encontró 50 vainas en la escena.