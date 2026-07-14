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MONTEVIDEO

Investigan el homicidio de un hombre de 40 años en el barrio Marconi; circulaba en bicicleta cuando le dispararon

La Policía encontró el cuerpo en Torricelli esquina Salustio, al concurrir a la escena por denuncia de disparos. La víctima no tenía antecedentes.

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Un homicidio ocurrió en la tarde de este martes en el barrio Marconi, en Torricelli esquina Salustio.

La Policía llegó a la escena por una llamada por disparos. Una vez en el lugar, constataron que había un hombre herido al costado de una bicicleta. La muerte fue constatada por médicos que concurrieron.

De acuerdo a información primaria brindada por testigos, dos delincuentes intercambiaban disparos contra otros dos cuando el hombre de 40 años intervino, lo amenazaron y lo hirieron causándole la muerte. En la escena no hay vainas.

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La víctima fue identificada como un hombre de 40 años sin antecedentes penales. El homicidio ocurrió frente a la casa de su expareja, que dijo a los funcionarios que ese era su recorrido para ir a trabajar. Vecinos señalaron la misma información.

El barrio Marconi ha sufrido varios hechos violentos en las últimas semanas. Este lunes, un proyectil ingresó a un liceo de la zona. El 3 de julio, un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos en Primera al Norte y Camino Las Palmeras. Un día antes, hubo un ataque a balazos en la zona Timbúes y Luis Galvani. Próximo a este lugar, a unas seis cuadras, se registró otra balacera en el barrio Las Acacias, y la Policía encontró 50 vainas en la escena.

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