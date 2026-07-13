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Proyectil ingresó al Liceo 65 y Policía Científica realizó pericias en el lugar

No hubo personas heridas y a nivel material se registró daño en una ventana.

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Un disparo ingresó al Liceo 65 en el barrio Marconi. La Policía Científica trabajó en el lugar.

Docentes que estaban en un laboratorio encontraron el proyectil y llamaron a la Policía.

No hubo personas heridas y a nivel material se registró daño en una ventana.

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El barrio Marconi es donde se han registrado hechos violentos en las últimas semanas. El 3 de julio, un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos en Primera al Norte y Camino Las Palmeras. Un día antes, hubo un ataque a balazos en la zona Timbúes y Luis Galvani. Próximo a este lugar, a unas seis cuadras, se registró otra balacera en el barrio Las Acacias, y la Policía encontró 50 vainas en la escena.

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