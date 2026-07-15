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El presidente Orsi calificó de "terrible" el quíntuple homicidio, y renovó su apoyo al ministro Carlos Negro: "Cada vez más"

El presidente Orsi fue consultado sobre el quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: “Tremendo, terrible, y dentro de los homicidios una gurisa de 14 años”, respondió.

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El presidente Yamandú Orsi fue consultado este miércoles en rueda de prensa sobre el quíntuple homicidio ocurrido el viernes pasado en el barrio El Monarca de Montevideo: “Tremendo, terrible, y dentro de los homicidios una gurisa de 14 años”, respondió.

“Inaceptable los niveles de violencia que nuestra sociedad tiene. Cómo se resuelven o aparentemente se resuelven las cosas, fundamentalmente en la ambición por ocupar territorios y negocios, de eso se trata. Pero es injustificable. Es muy doloroso, dos jóvenes de 18 años, terrible”, agregó en referencia a las víctimas: una adolescentes de 14 años, dos jóvenes de 18, un hombre de 28 y una mujer de 32.

Consultado sobre los femicidios, y si este tema estuvo en la reunión de esta semana con el ministro del Interior Carlos Negro, el presidente respondió: “Quiero despejar cualquier señal de que estas cosas se naturalicen, así como el tema suicidio. Hay temas de violencia en la sociedad, a veces puertas a dentro de los hogares, a veces en los barrios por el tema de territorios como dije recién y no podemos acostumbrarnos a vivir con ese dolor”.

Foto: FocoUy.
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Por otro lado, sobre el patrullaje policial con vehículo militares, Orsi dijo que se está en la etapa de capacitación de los funcionarios del Ministerio del Interior: “Ni bien esté pronto eso ya se pueden utilizar. Igual estamos a la espera de seis blindados que están por llegar a la órbita del Ministerio del Interior. Estamos hablando de la seguridad de nuestros propios policías, para eso se hace esto y para eso se pide el apoyo al Ministerio de Defensa”.

Respaldo a Carlos Negro

El presidente también renovó su respaldo explícito al ministro del Interior Carlos Negro: “Si yo fuera a llevar a cabo todas las renuncias que han pedido, me quedo sin gabinete”.

“Tienen todo mi respaldo, el ministro Negro por supuesto, cada vez más, porque lo veo trabajar, como todo el equipo”, agregó.

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