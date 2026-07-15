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Murió por meningococo una alumna de la Escuela 102 de Montevideo

La niña había sido internada el domingo y falleció en la madrugada de este miércoles. La escuela permanece cerrada por duelo y se aplicaron medidas de profilaxis.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. La escuela permanece cerrada por duelo y se aplicaron medidas de profilaxis.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Escuela 102, Montevideo.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Escuela 102, Montevideo.

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Una alumna de quinto año de la Escuela N° 102 Juana de Ibarbourou de Montevideo falleció tras contraer meningococo, según informó a Arriba gente (Canal 10) el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

De acuerdo con la información primaria, la niña había sido internada el pasado domingo y murió en la madrugada de este miércoles.

Tras conocerse el fallecimiento, la institución educativa ubicada en el barrio Ituzaingó suspendió sus actividades y permanece cerrada por duelo.

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Además, fueron aplicadas las medidas de profilaxis previstas para este tipo de situaciones, con el objetivo de prevenir nuevos contagios y proteger a las personas que tuvieron contacto cercano con la estudiante.

Las autoridades continúan siguiendo el caso y monitoreando la situación sanitaria vinculada al centro educativo, señalaron.

Padres de alumnos reclaman que no recibieron la información luego de la muerte de la alumna por meningococo. "Como padres, no estamos acompañados ni informados. Queremos una respuesta de las autoridades", dijo una de las madres.

Este desenlace es motivo de angustia para todos", dijo la consejera de ANEP, Daysi Iglesias. "El protocolo sanitario se cumplió rápidamente y en su totalidad", afirmó. Desde este jueves se pondrá en marcha el programa Escuelas Saludables en el centro educativo, anunció.

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