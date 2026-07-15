Mataron a un hombre de 31 años y su hermano resultó herido tras un ataque a tiros en Conciliación

Ocupantes de un auto rojo dispararon contra las víctimas.

Un hombre de 31 años fue asesinado y su hermano de 38 resultó herido este miércoles en un ataque a tiros ocurrido en Mario Rico esquina Sáenz Peña, en el barrio Conciliación de Montevideo.

Según dijeron fuentes del caso a Subrayado, el hombre de 31 años estaba sentado afuera de la vivienda y su hermano se encontraba en el interior cuando pasó un auto rojo. Del vehículo bajó uno de los ocupantes y disparó contra ambos.

Los hermanos fueron trasladados a una mutualista. El hombre de 31 años, que tenía tres antecedentes, recibió múltiples impactos de bala y murió. Su hermano, de 38 años, sufrió una herida de bala en el cuello. Tiene 13 antecedentes, principalmente por delitos de hurto cometidos en los últimos años.

Seguí leyendo Comerciantes denuncian varios robos a su distribuidora: "Un día estuvieron de 11 de la noche a 4 de la mañana"

En la escena trabajan efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, personal de Investigaciones de Zona Operacional IV y Policía Científica.

La Policía hizo un perímetro en toda la cuadra mientras busca casquillos y otros indicios que permitan determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los autores.

Vecinos de la zona dijeron que el barrio está inseguro. Indicaron que durante la noche anterior escucharon al menos diez disparos y que este miércoles, durante el ataque, oyeron alrededor de seis detonaciones.

Es el segundo homicidio del día en Montevideo. En la madrugada, un hombre de 27 años fue encontrado muerto en el barrio Borro.