Tormentas "no demasiado severas" y lluvias desde este miércoles de noche, mejora y vuelve a llover el viernes

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este miércoles de noche llegan las lluvias que se van a estar extendiendo hasta el viernes y que "por el momento no hay grandes eventos de tormentas, van a haber algunas tormentas, pero no demasiado severas".

"Mañana por la zona suroeste y litoral aparecen algunas lluvias, algunos chaparrones que se van a estar extendiendo hasta el día jueves. Luego vamos a tener una mejora temporaria en las condiciones. Viernes nuevamente lluvias y se mantienen hasta las primeras horas del sábado", adelantó.

Y agregó: "Vamos a tener un par de días complicados con lluvia, llovizna. Lo bueno, mientras esté lloviendo, la temperatura no va a descender tanto. Comienza a descender hacia el próximo domingo".

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El meteorólogo dijo que puede registrarse alguna granizada débil en las zonas norte y noreste del país.

Las temperaturas máximas entre miércoles y viernes serán de 22° a 24° y de entre 12° y 16°, las mínimas en el norte.

En el resto del país, las máximas se ubicarán entre los 20° y los 22° y las mínimas entre 13° y 16°.

En la capital y zonas costeras, la máxima será de entre 18° a 20°, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 14° y los 16°.