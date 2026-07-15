Asamblea General designó a Daniel Radío como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario

Por mayoría, con 98 e n 101 votos, la Asamblea General votó a Daniel Radío como Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

Radío, que se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) desde 2025 y que en el anterior gobierno fue secretario de la Junta Nacional de Drogas, deberá tomar posesión del cargo en una próxima Asamblea General.

El dirigente político del Partido Independiente es médico y fue diputado por dos períodos consecutivos, entre 2010 y 2020.

En su rol parlamentario integró las comisiones bicameral de Seguimiento de la Situación Carcelaria y la de Salud de Diputados.