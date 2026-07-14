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AVISO DEL INUMET

Aviso a la población por tormentas fuertes, algunas severas, y mucha lluvia desde el jueves hasta el lunes

El aviso del Inumet por tormentas fuertes, algunas de ellas puntualmente severas, y precipitaciones copiosa, rige desde la madrugada del jueves 16. Anuncian lluvias y tormentas hasta el lunes 20.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este martes al mediodía un aviso a la población por la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas severas, y mucha lluvia; desde el jueves 16 y hasta el lunes 20 de julio.

“Desde la madrugada del jueves 16 y durante el viernes 17, un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y se desplazará progresivamente hacia el resto del país, favoreciendo la ocurrencia de tormentas fuertes (puntualmente severas) y precipitaciones abundantes”, dice el comunicado oficial.

“Se esperan los acumulados de lluvia más significativos en la franja centro-este y norte, con valores entre 40 y 80 mm, pudiendo registrarse acumulados puntualmente superiores”, agrega el Inmuet.

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Además, “entre el sábado 18, domingo 19 y hasta la tarde del lunes 20, un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Los acumulados más importantes se estiman entre 60 y 100 mm en la franja central, mientras que en el norte del país podrían oscilar entre 80 y 120 mm, con valores puntualmente superiores”, dice Meteorología.

“En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, agrega, y finaliza: “Es importante destacar que se esperan mejoras temporarias durante todo el evento”.

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