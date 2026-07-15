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MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de varios disparos en el Borro, la Policía lo encontró junto a una mujer que pedía ayuda

El homicidio ocurrió en la madrugada de este miércoles en el barrio Borro. Una mujer estaba a su lado pidiendo ayuda cuando llegó la Policía. Tenía siete impactos de bala.

El lugar donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El lugar donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

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El hombre de 27 años fue encontrado muerto por la Policía en José May y Justo Montes Pareja, en el barrio Borro, sobre la 1:20 de este miércoles. Junto a él había una mujer de 23 años pidiendo auxilio y que lo trasladen a un centro de salud.

Los efectivos lo trasladaron en un patrullero a la policlínica de Capitán Tula donde se constató su muerte por siete impactos de bala en el cuerpo. Tenía cinco antecedentes penales, el último de enero de 2025 por tentativa de rapiña.

La joven le dijo a la Policía que iba a encontrarse con el hombre y que al llegar pasó una moto con tres ocupantes que dispararon varias veces hacia él.

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Mientras la Policía trabajaba en la policlínica, llegó un segundo hombre de 37 años que tenía un disparo en la rodilla derecha. Según dijo, solo se acercó al lugar a pedir un encendedor para prender un cigarro cuando pasaron los tres hombres que dispararon.

Dijo que no conoce al hombre asesinado, que solo se acercó a pedirle un encendedor y no quiso realizar la denuncia policial pese a que él también recibió un disparo. Este hombre no tiene antecedentes penales.

Las declaraciones de ambos testigos del crimen serán parte de la investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos para determinar cómo ocurrieron los hechos.

En la escena Policía Científica encontró cuatro casquillos de bala calibre 9mm y un cuchillo de mesa que fue incautado para periciar.

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