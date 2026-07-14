Una mujer de 74 años fue atacada por ocho perros de sus vecinos; reclama respuestas de la Policía e intervención del INBA

María del Carmen tiene 74 años y Jorge, su esposo, 78. Ambos son jubilados y hace más de 20 años que viven en Puntas de Sayago.

Hace un tiempo se desató un problema en el barrio porque sus vecinos tienen por lo menos 15 perros que han atacado a varias personas de la zona. El martes pasado la víctima fue María del Carmen.

Salió hacia el almacén y fue atacada por ocho de esos perros. Sufrió varias lesiones que hoy, una semana después, aún la mantienen inmovilizada.

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Su esposo afirma que sus vecinos incitan a los perros a que ataquen y realizaron la denuncia policial en la Seccional 24 por lo sucedido.

Jorge reclama que no ha tenido respuestas de la comisaría, ni de Fiscalía ni del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), a donde también acudió.

Asegura además que cuando llegó con su esposa al Hospital del Cerro no le brindaron asistencia y los derivaron a una mutualista.

Ante la presencia de Subrayado en el barrio, las dueñas de los perros se acercaron a increpar a Jorge y ante la consulta sobre dónde estaban los animales, respondieron que los cargaron en un vehículo y los soltaron a todos en la zona de Pajas Blancas. Según dijeron, se llevaron a los más agresivos y otros permanecen en la casa.