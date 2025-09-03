RECIBÍ EL NEWSLETTER
Más de 400 trabajadores despedidos por Alorica irán a seguro de paro; hubo reunión tripartita

"La reestructura en principio obedeció a un par de clientes que se fueron, algo nada novedoso cuando uno presta servicios para terceros como los call center", dijeron desde el sindicato.

marcela-barrios

"La empresa Alorica va a seguir operando en Uruguay, despide a una gran cantidad de trabajadores, que operaban para unos clientes que ellos perdieron. Van a despedir, van a abonar todos los rubros, eso está asegurado, y en esto de que van a seguir operando en Uruguay, están dispuestos a acceder a que quede una bolsa de trabajo, un registro, donde en caso de que retomen alguna operativa con algún cliente, puedan retomar trabajadores de ese registro", indicó Marcela Barrios, directora Nacional de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo también puso a disposición la herramienta de capacitación a través de Inefop, señaló la jerarca.

El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Fabio Riverón, aseguró que el sindicato realiza un seguimiento de las 250 personas que quedan trabajando en la empresa.

"La reestructura en principio obedeció a un par de clientes que se fueron, algo nada novedoso cuando uno presta servicios para terceros como los call center. Este es el escenario. Quedamos en continuar con un escenario de monitoreo permanente para ver cuál es el comportamiento en realidad, de los clientes que quedaron prestando servicios a través de esta plataforma", agregó Riverón.

La empresa Alorica con base en Aguada Park –Montevideo– realizó despidos porque su cliente Verizón dejó de contratar en Uruguay.

Verizón es un operador de telefonía móvil de Estados Unidos que disponía de un call center en Uruguay por medio de la empresa Alorica.

El 14 de agosto, los empleados fueron notificados sobre la culminación del proyecto por el que fueron contratados y, por ende, del despido para este 30 de agosto.

